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22:28, 26 апреля 2025Россия

Патриарх Кирилл призвал читать Маркса

Патриарх Кирилл призвал читать Маркса для понимания вызовов современности
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал читать книги Карла Маркса, чтобы лучше понимать вызовы современности. Об этом он заявил на церемонии вручения диплома почетного доктора Московской духовной академии патриарху Сербскому Порфирию.

«Нужно непременно изучать философию, в том числе марксистскую. Конечно, не так, как это делалось в институтах марксизма-ленинизма, но нужно понимать, в чем неправда марксизма, что там неверно», — сказал он.

Священнослужитель подчеркнул, что Церковь должна быть в состоянии отвечать на старые и новые философские вызовы. Патриарх также отметил, что священник не может не быть философом, поскольку он «думает о важном, о главном».

Ранее патриарх Кирилл заявил о тревожащей его ситуации с мигрантами. «Среди мигрантов немало тех, кто не стремится к интеграции в российское общество, не желает учить язык, знать нашу культуру и даже уважать российские законы», — сказал он.

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