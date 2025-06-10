Россия не нашла в трофейных танках ничего прорывного

Чемезов: России нечего позаимствовать у трофейной западной техники

Российские специалисты не нашли прорывных конструкторских решений в трофейной западной технике. Об этом гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил в интервью журналу «Разведчик».

Чемезов отметил, что немецкий танк «Леопард» выполнен на высоком уровне: машина имеет мощный двигатель, систему управления огнем, современные компоненты. «Но каких‑то прорывных конструкторских решений мы не увидели, то есть нам нечего взять у "Леопарда" и применить у себя», — заметил гендиректор госкорпорации.

Также отечественные конструкторы изучили американскую военную технику. «Американский "Абрамс" наши специалисты тоже смотрели — в целом интересная машина, хотя и там тоже взять нечего», — подчеркнул Сергей Чемезов.

Чемезов подытожил, что российские оружейники изучают всю трофейную технику и перенимают определенные идеи. Однако зачастую западные боевые машины совершенно неприменимы в наших реалиях. Главной проблемой иностранной техники глава «Ростеха» назвал сложность конструкции и трудоемкое обслуживание.

Ранее стало известно, что компания «Рособронэкспорт» намерена поучаствовать в переоснащении Вооруженных сил (ВС) Индонезии. «В рамках нее компания представит новейшие образцы российского производства, максимально удовлетворяющие требованиям программы вооружения Вооруженных сил Индонезии 2025-2029 годов», — заявил глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.