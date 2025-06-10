Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:22, 10 июня 2025Наука и техника

Россия не нашла в трофейных танках ничего прорывного

Чемезов: России нечего позаимствовать у трофейной западной техники
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Российские специалисты не нашли прорывных конструкторских решений в трофейной западной технике. Об этом гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил в интервью журналу «Разведчик».

Чемезов отметил, что немецкий танк «Леопард» выполнен на высоком уровне: машина имеет мощный двигатель, систему управления огнем, современные компоненты. «Но каких‑то прорывных конструкторских решений мы не увидели, то есть нам нечего взять у "Леопарда" и применить у себя», — заметил гендиректор госкорпорации.

Также отечественные конструкторы изучили американскую военную технику. «Американский "Абрамс" наши специалисты тоже смотрели — в целом интересная машина, хотя и там тоже взять нечего», — подчеркнул Сергей Чемезов.

Чемезов подытожил, что российские оружейники изучают всю трофейную технику и перенимают определенные идеи. Однако зачастую западные боевые машины совершенно неприменимы в наших реалиях. Главной проблемой иностранной техники глава «Ростеха» назвал сложность конструкции и трудоемкое обслуживание.

Ранее стало известно, что компания «Рособронэкспорт» намерена поучаствовать в переоснащении Вооруженных сил (ВС) Индонезии. «В рамках нее компания представит новейшие образцы российского производства, максимально удовлетворяющие требованиям программы вооружения Вооруженных сил Индонезии 2025-2029 годов», — заявил глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Захарова ответила на обвинения МИД Азербайджана в адрес Мединского

    Сорвана подготовка теракта в аэропорту Абхазии

    Решение спора между Россией и Японией предложили доверить марсианам

    Суд изберет меру пресечения мэру Красноярска по делу о взятках на 180 миллионов рублей

    Пара занялась сексом в воде на российском курорте на глазах у детей и попала на видео

    Российский политик попал под уголовное дело после дебатов

    Украину обвинили в саботаже переговоров

    В МИД анонсировали третий раунд переговоров с США

    В России рассказали об исламизации молока

    Самая красивая девушка России рассказала о первой сессии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости