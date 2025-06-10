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09:55, 10 июня 2025Наука и техника

Названы получившие iOS 26 смартфоны Apple

iOS 26 будет доступна на iPhone 11 и более новых смартфонах этой осенью
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Jason Lee / Reuters

Корпорация Apple обновит до iOS 26 все iPhone, начиная с моделей 2019 года выпуска. Об этом сообщается на сайте компании.

Новая версия операционной системы Apple, которая была анонсирована 9 июня, будет доступна для нескольких десятков моделей iPhone. ОС можно будет установить на iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max и более новые модели. Таким образом, без обновления остались вышедшие в 2018 году iPhone XS, XS Max и XR, для которых iOS 18 оказалась последним большим апдейтом. Также iOS 26 получат запланированные на осень iPhone 17.

Также в Apple назвали компьютеры Mac, которые получат macOS Tahoe. Обновление появится для MacBook Air с процессором M1, MacBook Pro с процессором M1, 16-дюймового MacBook Pro, 13-дюймового MacBook Pro, iMac с процессором M1, Mac mini с процессором M1, Mac Studio 2022 года выпуска, Mac Pro 2019 года выпуска и более новых устройств.

Новая iPadOS 26 будет доступна для установки на следующие планшеты: iPad Pro на M4, 12,9-дюймовый iPad Pro 3-го поколения, 11-дюймовый iPad Pro 1-го поколения, iPad Air на M2, iPad Air 3-го поколения, iPad на процессоре A16, iPad 8-го поколения, iPad mini на процессоре A17 Pro, iPad mini 5-го поколения и более новые девайсы.

Все новые операционные системы Apple будут доступны бесплатно в начале осени.

Ранее источники газеты Financial Times рассказали, что Apple, Intel и Nike призвали президента США Дональда Трампа снизить пошлины на вьетнамский импорт.

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