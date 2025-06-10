Перечислены пять приводящих к бессоннице ежедневных привычек

Педиатр Пин предупредил о бессоннице из-за поздних занятий спортом

Педиатр Гонсало Пин предупредил, что пять ежедневных привычек могут привести к бессоннице. Их он перечислил в беседе с изданием Vanitatis.

Как отметил Пин, после пробуждения необходимо около 30 минут находиться под воздействием солнечного света, так как это поможет отрегулировать циркадные ритмы и улучшать качество ночного сна, но многие люди этого не делают.

Также, по словам врача, к бессоннице приводят поздние занятия спортом. Кроме того, нарушение циркадных ритмов происходит, если спать днем более 20-30 минут.

В заключение Пин призвал не использовать смартфон вечером и не менять свой график бодрствования и сна между буднями и выходными.

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