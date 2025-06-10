Появилось видео с места смерти стрелявшего из гранатомета по домам в Судже бойца

Появилось видео с места смерти стрелявшего из гранатомета в Судже бойца

В сеть выложили видео с места смерти бойца военной комендатуры, который стрелял из гранатомета по домам в Судже в Курской области. Три снятых очевидцами ролика опубликовал Telegram-канал «Колоколъ».

Автор одного из роликов поясняет, что двое мужчин, находившихся в автомобиле, ехали по полосе встречного движения. На кадрах видны тела двух мужчин в военной форме. Еще один водитель подтвердил, что за рулем машины были военнослужащие. Он показал их тела и сильно поврежденный автомобиль, из-под капота которого виднелось пламя.

Подлинность видео подтвердило издание «Регнум», которое разместило в Telegram кадры с того же ролика.

Ранее было опубликовано видео с одним из не выживших в ДТП бойцов. На нем мужчина стреляет из гранатомета по домам в Судже и улыбается.