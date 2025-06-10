Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:09, 10 июня 2025Россия

Появилось видео с места смерти стрелявшего из гранатомета по домам в Судже бойца

Появилось видео с места смерти стрелявшего из гранатомета в Судже бойца
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

В сеть выложили видео с места смерти бойца военной комендатуры, который стрелял из гранатомета по домам в Судже в Курской области. Три снятых очевидцами ролика опубликовал Telegram-канал «Колоколъ».

Автор одного из роликов поясняет, что двое мужчин, находившихся в автомобиле, ехали по полосе встречного движения. На кадрах видны тела двух мужчин в военной форме. Еще один водитель подтвердил, что за рулем машины были военнослужащие. Он показал их тела и сильно поврежденный автомобиль, из-под капота которого виднелось пламя.

Подлинность видео подтвердило издание «Регнум», которое разместило в Telegram кадры с того же ролика.

Ранее было опубликовано видео с одним из не выживших в ДТП бойцов. На нем мужчина стреляет из гранатомета по домам в Судже и улыбается.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Захарова ответила на обвинения МИД Азербайджана в адрес Мединского

    Сорвана подготовка теракта в аэропорту Абхазии

    Решение спора между Россией и Японией предложили доверить марсианам

    Суд изберет меру пресечения мэру Красноярска по делу о взятках на 180 миллионов рублей

    Пара занялась сексом в воде на российском курорте на глазах у детей и попала на видео

    Российский политик попал под уголовное дело после дебатов

    Украину обвинили в саботаже переговоров

    В МИД анонсировали третий раунд переговоров с США

    В России рассказали об исламизации молока

    Самая красивая девушка России рассказала о первой сессии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости