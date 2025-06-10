Признанный иноагентом журналист рассказал о дружбе с Песковым

Журналист Венедиктов заявил, что их с Песковым личные отношения заморозились

Бывший главный редактор ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан Минюстом РФ иноагентом) заявил, что они больше лично не встречаются с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым, о дружбе с которым он неоднократно рассказывал. Подробностями он поделился в интервью журналисту Юрию Дудю (признан Минюстом РФ иноагентом), видео доступно на YouTube.

«Естественно, отношения [c Песковым] заморозились, но профессиональная часть сохранилась», — сказал Венедиктов. По словам бывшего главреда «Эха Москвы», он периодически уточняет у Пескова какие-либо вопросы как журналист и получает ответ.

Личных отношений с официальным представителем Кремля у него сейчас практически нет, добавил Венедиктов. Вместе с тем он указал, что при необходимости он может обратиться к Пескову за помощью, и наоборот.

Ранее журналист объяснил отказ от эмиграции. В частности, Венедиктов заявил, что решил остаться в России, поскольку любит Москву, а также не хочет расставаться с близкими.