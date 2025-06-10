Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:48, 10 июня 2025Россия

Путин поблагодарил рискующих собой на СВО медиков

Путин поблагодарил медиков, которые спасают раненых на СВО, рискуя собой
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поблагодарил медиков, которые спасают раненых в зоне проведения специальной военной операции (СВО), рискуя собой. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление глава государства сделал во время церемонии открытия объектов здравоохранения, прошедшей в режиме видеоконференции.

«Рискуя собой, проявляя героизм, они спасают раненых, в полном, прямом смысле этого слова, если нужно, прикрывают собой, проводят сложнейшие операции, выхаживают, поддерживают бойцов. Помогать людям, служить им — главный смысл вашей профессии, дорогие друзья», — сказал глава государства.

Ранее Владимир Путин попросил участницу специальной военной операции из Тувы Айдысмаа Монгуш, которая вынесла тело мужа с поля боя, не возвращаться на фронт. «Ты туда не ходи, ладно?» — обратился он к Монгуш, имея в виду продолжение службы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны попавшие под удар ВС России объекты ВСУ в Киеве и Киевской области

    Названа стоимость недвижимости Кристины Орбакайте в России

    В России потратят миллиарды рублей на снижение массы нового самолета

    Зеленский обвинил Орбана в использовании украинского конфликта

    Россиянин с помощью нейросети изменил город на Сахалине

    Выбросивший жену с шестого этажа ревнивец получил срок в России

    В России ужесточили ответственность за банковские тайны

    Доходы российских предпринимателей подсчитали

    Цискаридзе отказался от своего имени

    Большинство приходов канонической УПЦ лишили права на бронь священников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости