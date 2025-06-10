Путин поблагодарил рискующих собой на СВО медиков

Путин поблагодарил медиков, которые спасают раненых на СВО, рискуя собой

Президент России Владимир Путин поблагодарил медиков, которые спасают раненых в зоне проведения специальной военной операции (СВО), рискуя собой. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление глава государства сделал во время церемонии открытия объектов здравоохранения, прошедшей в режиме видеоконференции.

«Рискуя собой, проявляя героизм, они спасают раненых, в полном, прямом смысле этого слова, если нужно, прикрывают собой, проводят сложнейшие операции, выхаживают, поддерживают бойцов. Помогать людям, служить им — главный смысл вашей профессии, дорогие друзья», — сказал глава государства.

Ранее Владимир Путин попросил участницу специальной военной операции из Тувы Айдысмаа Монгуш, которая вынесла тело мужа с поля боя, не возвращаться на фронт. «Ты туда не ходи, ладно?» — обратился он к Монгуш, имея в виду продолжение службы.