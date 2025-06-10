Рита Дакота пожаловалась на дыру в щеке после пластики со словами «ну что я за урод»

Певица Рита Дакота пожаловалась на дыру в щеке после неудачной пластики

Российская певица Рита Дакота пожаловалась на дыру в щеке после пластики со словами «ну что я за урод». Соответствующие сторис (на момент написания новости были удалены) появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 2,9 миллиона подписчиков.

35-летняя знаменитость заявила, что после неудачной коррекции внешности на ее лице появился видимый дефект. «Единственное, что мне реально омрачает сейчас жизнь — это мои глаза... Ну что это за дыра в щеке после "легкой омолаживающей операции"? Ну что я за урод теперь и как это исправить?» — посетовала звезда.

Ранее в июне Рита Дакота рассказала о влиянии неудачной пластики на беременность. Исполнительница заявила, что хочет завести второго ребенка с новым мужем. Однако звезде приходится откладывать эти планы из-за своего внешнего вида.