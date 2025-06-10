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14:12, 10 июня 2025Экономика

Россия увеличила импорт черешни

Импорт черешни в России вырос в 2025 году на 40 %
Дмитрий Воронин

Фото: Unsplash

Россия с начала 2025 года увеличила импорт черешни на 40 процентов. Об этом со ссылкой на данные Россельхознадзора сообщает ТАСС.

Отмечается, что по состоянию на 4 июня из-за рубежа ввезли в Россию 27,9 тысячи тонн этого вида косточковых, что в 1,4 раза больше, чем в те же сроки в 2024-м, когда было поставлено 20,2 тысячи тонн.

Всего в прошлом году Россия импортировала 179,2 тысячи тонн черешни, сократив закупки год к году более чем на 50 тысяч тонн.

Ранее стало известно, что из-за заморозков первый урожай косточковых культур в Крыму будет меньше на 20 процентов, а ряд других российских регионов может по причине весенних холодов потерять до половины сборов. Заморозки повлияли на ситуацию с урожаем вишни, черешни, абрикосов и в таких странах-импортерах, как Молдавия, Сербия, Турция.

Также в мае сообщалось, что фрукты и ягоды подорожали на отечественном рынке на 26 процентов. Рост цен на них почти вдвое обогнал показатель для овощей.

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