Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:04, 10 июня 2025Бывший СССР

Стали известны подробности последнего обмена военнопленными

Прошел обмен тяжелоранеными и тяжелобольными пленными между Украиной и Россией
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Во вторник, 10 июня, состоялся этап обмена пленными в категории «тяжелораненые и тяжелобольные» между Украиной и Россией. Об этом сообщает украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Сообщается, что на Украину вернулись военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), в частности представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, территориальной обороны, Десантно-штурмовых войск, пограничной службы, Нацгвардии и Государственной специальной службы транспорта. Среди них есть военные, принимавшие участие в боях за Мариуполь, и находившиеся в плену более трех лет.

Кроме представителей солдатского и сержантского состава из плена вернулись и офицеры. Как сообщает штаб, возвращенные военные будут доставлены в медицинские центры для прохождения всех необходимых обследований и направлены на дальнейшее лечение и медицинскую реабилитацию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия и Украина провели новый обмен военнопленными в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Он также высказал мнение, что обмены военнопленными между Москвой и Киевом должны продолжаться.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны заявило о возврате второй группы российских военнослужащих из плена

    В Африке пожаловались на недоступность ПМЭФ из-за дороговизны отелей

    Мать участника СВО рассказала о смерти сына за два дня до отпуска

    Раскрыты реальные основания для исключения из рациона молочных продуктов и глютена

    Россияне задолжали триллион рублей застройщикам

    Российский политик оказался в изоляторе после дебатов с историком

    Россиянам предсказали снижение цен на картофель

    Пентагон призвал союзников участвовать в сдерживании России

    Министр спорта Татарстана отказался называть школу фигурного катания именем Загитовой

    Пассажирка самолета назвала способ превратить экономкласс в первый и восхитила подписчиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости