Стали известны подробности последнего обмена военнопленными

Прошел обмен тяжелоранеными и тяжелобольными пленными между Украиной и Россией

Во вторник, 10 июня, состоялся этап обмена пленными в категории «тяжелораненые и тяжелобольные» между Украиной и Россией. Об этом сообщает украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Сообщается, что на Украину вернулись военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), в частности представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, территориальной обороны, Десантно-штурмовых войск, пограничной службы, Нацгвардии и Государственной специальной службы транспорта. Среди них есть военные, принимавшие участие в боях за Мариуполь, и находившиеся в плену более трех лет.

Кроме представителей солдатского и сержантского состава из плена вернулись и офицеры. Как сообщает штаб, возвращенные военные будут доставлены в медицинские центры для прохождения всех необходимых обследований и направлены на дальнейшее лечение и медицинскую реабилитацию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия и Украина провели новый обмен военнопленными в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Он также высказал мнение, что обмены военнопленными между Москвой и Киевом должны продолжаться.