Стало известно о падении ребенка с трехметровой высоты в «Острове мечты» в Москве

Mash: Мальчик упал с высоты в «Острове мечты» в Москве, его госпитализировали

Мальчик упал с высоты около трех-четырех метров в парке развлечений «Остров мечты» в Москве. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По данным издания, 9 июня ребенок забрался на декоративную конструкцию и не смог удержаться. Он упал прямо на спину.

Мальчика госпитализировали, врачи диагностировали у него перелом копчика, травмы головы и колена.

В тот же день в «Острове мечты» было зафиксировано еще одно происшествие с посетителями — 17 человек, в том числе пятеро детей, застряли на аттракционе «Воздушный поезд».

Их быстро спасли. В пресс-службе парка разъяснили, что во время работы «Воздушного поезда» произошла техническая остановка.

Ранее сообщалось, что в Волгограде с зависшего аттракциона эвакуировали более 30 человек.