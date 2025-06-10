Стало известно о падении ребенка с трехметровой высоты в «Острове мечты» в Москве

Мальчик упал с высоты около трех-четырех метров в парке развлечений «Остров мечты» в Москве. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.
По данным издания, 9 июня ребенок забрался на декоративную конструкцию и не смог удержаться. Он упал прямо на спину.
Мальчика госпитализировали, врачи диагностировали у него перелом копчика, травмы головы и колена.
В тот же день в «Острове мечты» было зафиксировано еще одно происшествие с посетителями — 17 человек, в том числе пятеро детей, застряли на аттракционе «Воздушный поезд».
Их быстро спасли. В пресс-службе парка разъяснили, что во время работы «Воздушного поезда» произошла техническая остановка.
Ранее сообщалось, что в Волгограде с зависшего аттракциона эвакуировали более 30 человек.