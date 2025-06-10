Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:53, 10 июня 2025Культура

Цискаридзе отказался от своего имени

Николай Цискаридзе взял псевдоним для выступлений на драматической сцене
Ольга Коровина

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российский артист балета и педагог Николай Цискаридзе взял псевдоним для выступлений на драматической сцене. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции в РИА Новости.

Цискаридзе примет участие в спектакле по пьесе Михаила Булгакова «Кабала святош», где исполнит роль короля Франции Людовика XIV. Для дебюта на драматической сцене Московского Художественного театра имени Чехова он выбрал псевдоним Максим Николаев.

По словам народного артиста России, он всегда жил с ощущением, что не имеет отношения к «Николаю Цискаридзе»: «Это медийное лицо, человек подтянутый, бодро идущий по жизни. Если применительно к балету, то он всегда в трико, всегда главный герой. А я по своей внутренней конструкции совершенно другой человек», — пояснил он.

Для работы в новом для себя жанре Николай Максимович перевернул имя и отчество, таким образом получив псевдоним. Он подчеркнул, что мог бы использовать перевод своей фамилии, однако остановился на более нейтральном варианте: «Я мог бы назваться "Звездный" или "Зорев". Но так лучше».

Ранее Цискаридзе ответил на вопрос, почему не обзавелся семьей. Экс-премьер Большого театра заявил, что не хотел брать на себя дополнительную ответственность.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны попавшие под удар ВС России объекты ВСУ в Киеве и Киевской области

    Названа стоимость недвижимости Кристины Орбакайте в России

    В России потратят миллиарды рублей на снижение массы нового самолета

    Зеленский обвинил Орбана в использовании украинского конфликта

    Россиянин с помощью нейросети изменил город на Сахалине

    Выбросивший жену с шестого этажа ревнивец получил срок в России

    В России ужесточили ответственность за банковские тайны

    Доходы российских предпринимателей подсчитали

    Цискаридзе отказался от своего имени

    Большинство приходов канонической УПЦ лишили права на бронь священников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости