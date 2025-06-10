Цискаридзе отказался от своего имени

Николай Цискаридзе взял псевдоним для выступлений на драматической сцене

Российский артист балета и педагог Николай Цискаридзе взял псевдоним для выступлений на драматической сцене. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции в РИА Новости.

Цискаридзе примет участие в спектакле по пьесе Михаила Булгакова «Кабала святош», где исполнит роль короля Франции Людовика XIV. Для дебюта на драматической сцене Московского Художественного театра имени Чехова он выбрал псевдоним Максим Николаев.

По словам народного артиста России, он всегда жил с ощущением, что не имеет отношения к «Николаю Цискаридзе»: «Это медийное лицо, человек подтянутый, бодро идущий по жизни. Если применительно к балету, то он всегда в трико, всегда главный герой. А я по своей внутренней конструкции совершенно другой человек», — пояснил он.

Для работы в новом для себя жанре Николай Максимович перевернул имя и отчество, таким образом получив псевдоним. Он подчеркнул, что мог бы использовать перевод своей фамилии, однако остановился на более нейтральном варианте: «Я мог бы назваться "Звездный" или "Зорев". Но так лучше».

Ранее Цискаридзе ответил на вопрос, почему не обзавелся семьей. Экс-премьер Большого театра заявил, что не хотел брать на себя дополнительную ответственность.