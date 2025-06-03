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14:50, 3 июня 2025Культура

Цискаридзе объяснил отсутствие семьи

Цискаридзе заявил, что не хотел создавать семью, чтобы ни за кого не отвечать
Ольга Коровина

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Российский артист балета Николай Цискаридзе ответил на вопрос о том, почему не обзавелся семьей. Об этом он рассказал в интервью журналистке Лауре Джугелии.

По словам артиста, он никогда не хотел создавать семью, поскольку не желал за кого-то отвечать. «Мне и так хватает ответственности. Ребенок, собака, жена — это колоссальная ответственность», — отметил экс-премьер Большого театра. При этом Цискаридзе не согласился с мнением, что гении часто одиноки, приведя в пример выдающихся писателей Бориса Пастернака и Льва Толстого, у которых были семьи.

Артист также высказался о разнице в ролях матери и отца для ребенка. «Мамы наносят самый большой вред детям. Их ошибки на детях видно больше всего», — считает он.

Ранее Цискаридзе назвал оскароносный фильм «Анора» с участием российских актеров Юры Борисова и Марка Эйдельштейна пошлым и бездарным кино.

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