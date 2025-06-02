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12:34, 2 июня 2025Культура

Цискаридзе назвал фильм с Юрой Борисовым бездарным и пошлым

Николай Цискаридзе назвал оскароносную «Анору» пошлым и бездарным кино
Ольга Коровина

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Российский артист балета Николай Цискаридзе раскритиковал оскароносный фильм «Анора». Своим мнением он поделился в интервью журналистке Лауре Джугелии.

«Абсолютная пошлость. Стыдно, что уважаемая кинопремия опустилась до такой чуши и дает за такую бездарность номинации, тем более — награды», — высказался экс-премьер Большого театра.

Цискаридзе добавил, что его разочаровал уровень актерской игры в «Аноре». В качестве примеров истинного актерского мастерства он привел работы американских номинантов на «Оскар» Мэрил Стрип, Дастина Хоффмана, Марлона Брандо и других.

Картина «Анора» режиссера Шона Бейкера победила в пяти номинациях на церемонии «Оскар»: «Лучший сценарий», «Лучший монтаж», «Лучшая женская роль», «Лучший режиссер» и «Лучший фильм». Кроме того, фильм получил «Золотую пальмовую ветвь» в рамках 77-го Каннского кинофестиваля.

Ранее сербский режиссер Эмир Кустурица жестко раскритиковал «Анору». Он назвал фильм плохим, однако отметил работу российского актера Юры Борисова.

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