Пленный ВСУ Коваль: ТЦК мобилизуют людей без пальцев и с эпилепсией

Территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) на Украине мобилизуют мужчин с инвалидностями и различными заболеваниями. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Коваль.

«У одного из сослуживцев на правой руке не было четырех пальцев, его тоже отправили в войска», — рассказал военнослужащий.

Он также отметил, что в ВСУ попадают и люди с эпилепсией. Например, во время военной присяги у одного из новобранцев случился приступ, однако командование просто закрыло на это глаза, поделился Коваль.

В апреле появилась информация о том, что сотрудники ТЦК попытались мобилизовать мужчину с эпилепсией. Однако в здании центра у него случился приступ, и его выбросили на улицу.