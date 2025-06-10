В Киеве после ночного налета дронов не увидели рассвета из-за черного дыма

Киев затянуло черным дымом после ночных прилетов в городе и пригородах

После массивного обстрела в городе и пригородах Киев затянуло черным дымом, кадры появились в Telegram-канале «Украина.ру».

На кадрах видно, как город затянуло темными облаками, звучит воздушная тревога, а рассвета совсем не видно. В некоторых местах также произошли возгорания.

Ранее стало известно, что одной из целей БПЛА «Герань» стал завод «Артем» в Киеве, производящий ракеты «воздух-воздух». Кроме того, в окрестностях Борисполя произошел пожар на нефтебазе на территории аэропорта. Мэр столицы Украины Виталий Кличко сообщил, что под ударом оказались Дарницкий, Шевченковский, Оболонский, Подольский, Днепровский, Соломенский и Деснянский районы.