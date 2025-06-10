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04:40, 10 июня 2025Бывший СССР

Кличко привел подробности массированной атаки России на Киев

Мэр Кличко: Россия нанесла массированный удар по Киеву
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Десятки российских дронов в ночь на 10 июня ударили по Киеву. В нескольких районах города возникли пожары, сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко в Telegram-канале.

По его информации, под ударом оказались Дарницкий, Шевченковский, Оболонский, Подольский, Днепровский, Соломенский и Деснянский районы. В городе мобилизованы все экстренные службы. «В столицу еще заходит большое количество БПЛА [беспилотных летательных аппаратов]», — написал Кличко.

Ранее стало известно, что одной из целей БПЛА «Герань» стал завод «Артем» в Киеве, производящий ракеты «воздух-воздух». Кроме того, в окрестностях Борисполя произошел пожар на нефтебазе на территории аэропорта.

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