Кличко привел подробности массированной атаки России на Киев

Мэр Кличко: Россия нанесла массированный удар по Киеву

Десятки российских дронов в ночь на 10 июня ударили по Киеву. В нескольких районах города возникли пожары, сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко в Telegram-канале.

По его информации, под ударом оказались Дарницкий, Шевченковский, Оболонский, Подольский, Днепровский, Соломенский и Деснянский районы. В городе мобилизованы все экстренные службы. «В столицу еще заходит большое количество БПЛА [беспилотных летательных аппаратов]», — написал Кличко.

Ранее стало известно, что одной из целей БПЛА «Герань» стал завод «Артем» в Киеве, производящий ракеты «воздух-воздух». Кроме того, в окрестностях Борисполя произошел пожар на нефтебазе на территории аэропорта.