Водонаева заявила, что прогулки с коляской помогли ей постройнеть после родов

Российская телеведущая Алена Водонаева раскрыла способ добиться стройности через месяц после родов. Соответствующий пост появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя знаменитость ответила на вопрос подписчицы о том, как она вернула себе прежнюю форму после беременности. Так, телезвезда заявила, что совершить преображение за месяц ей помогли пешие прогулки с коляской быстрым шагом два раза в день по полтора часа.

«Не ела жирное, хлеб и сладкое. И год не брала няню и домработницу. Ритм жизни понятен? Правда, я развелась через год», — добавила автор поста.

Известно, что Водонаева воспитывает сына Богдана, которого родила в 2010 году в браке с бизнесменом Алексеем Малакеевым.

В апреле бывшая участница поп-группы «Блестящие», ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова показала живот после родов со словами «имею претензии».