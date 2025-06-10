Задержанную Израилем Грету Тунберг отправили во Францию

МИД Израиля: Грету Тунберг отправили из Израиля во Францию

Шведская экоактивистка Грета Тунберг находится на борту самолета, который готовится к отправлению во Францию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министретсва иностранных дел Израиля.

«Грета Тунберг покидает Израиль авиарейсом во Францию», — заявили в израильском МИД.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила судно «Мадлен», направлявшееся в Газу в рамках миссии некоммерческой организации «Флотилия свободы». Помимо самой Тунберг ЦАХАЛ задержал на корабле порядка десяти пропалестинских активистов, включая ирландского актера Лиама Каннингема.

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац обязал Грету Тунберг и задержанных с ней на судне соратников смотреть кадры нападения палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.