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16:05, 10 июня 2025Мир

Захарова решила передать подарок отцу Маска

Захарова решила передать отцу Маска подарок от выдающихся художников
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Валерия Калугина / ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова решила передать предпринимателю и отцу миллиардера Илона Маска Эрролу подарок от «выдающихся художников». Об этом дипломат заявила на полях «Форума будущего 2050», сообщает РИА Новости.

«Просили меня передать. Узнали наши выдающиеся художники о том, что он здесь, и просили передать, поэтому сейчас пойду выполнять эту миссию», — сказала Захарова, не уточнив, для кого из двух упомянутых людей предназначается подарок.

Ранее Эррол Маск поделился впечатлениями от пребывания в российской столице. По его словам, здания в Москве напоминают о Древнем Риме и очень похожи на картины с античными сюжетами. Он также отметил чистоту города и хорошие дороги.

Маск удивился, что россияне свободно ходят по улицам, не опасаясь за свою жизнь. На фоне этого он сделал вывод, что «они просто счастливы».

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