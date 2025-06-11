Британский премьер усомнился в конфискации российских активов

Премьер Стармер: Вопрос конфискации замороженных активов России является сложным

Вопрос о конфискации замороженных активов России является сложным, необходимо тщательно продумать это решение. Так премьер-министр Великобритании Кир Стармер прокомментировал возможность изъятия Лондоном 25 миллиардов фунтов стерлингов российских средств, передает Reuters.

«Вопрос конфискации российских активов рассматривается, но он достаточно сложный. Есть множество противодействующих факторов, их важно тщательно взвесить при принятии такого решения. Мы ведем дискуссии с союзниками по этому поводу, но я не хочу притворяться и заявлять в Палате общин, что на этот вопрос есть простой ответ, ведь его на самом деле нет», — заявил британский премьер.

15 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия и ее союзники хотят конфисковать замороженные активы России, если будет найдена возможность сделать это «по закону».

Об этом также заявлял и президент Франции Эммануэль Макрон, указавший на то, что замороженные российские активы в Европе невозможно конфисковать из-за отсутствия юридических рамок.