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12:21, 11 июня 2025Ценности

Гитаристка Måneskin позагорала топлес на пляже

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @vicdeangelis

Бас-гитаристка итальянской рок-группы Måneskin Виктория Де Анджелис позагорала топлес на пляже. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей четыре миллиона подписчиков.

25-летняя знаменитость поделилась кадрами с отдыха, на одном из которых позировала, лежа на боку на расстеленном на песке полотенце. При этом она надела крошечные трусы от бикини с черно-белым принтом и отказалась от топа, продемонстрировав голую грудь.

В то же время звезда дополнила образ цепочкой с массивным крестом, кольцом и несколькими браслетами. Также она нанесла на ногти серебристый лак и выбрала в качестве аксессуара солнцезащитные очки с коричневыми линзами.

В марте Виктория Де Анджелис также показала тату в интимном месте на откровенном фото.

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