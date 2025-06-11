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03:09, 11 июня 2025Мир

Грета Тунберг вернулась в Швецию после депортации властями Израиля

Aftonbladet: Грета Тунберг вернулась в Швецию после депортации из Израиля
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: TT News Agency / Anders Wiklund / Reuters

Шведская экоактивистка Грета Тунберг, пытавшаяся попасть в сектор Газа на борту судна Madleen и депортированная Израилем, вернулась в Швецию. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

Как отмечает издание, в аэропорту активистку встретили люди с палестинскими флагами. «Теперь я знаю, что мне нужно принять душ», — поделилась Тунберг с журналистами.

В ночь на 9 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила судно «Мадлен», направлявшееся в Газу в рамках миссии некоммерческой организации «Флотилия свободы». Помимо самой Тунберг ЦАХАЛ задержал на корабле порядка десяти пропалестинских активистов, включая ирландского актера Лиама Каннингема. Сама активистка назвала произошедшее похищением.

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац обязал Тунберг и задержанных с ней на судне соратников смотреть кадры нападения палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

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