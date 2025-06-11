Интенсивность ночных попыток атак ВСУ на Россию резко изменилась

Минобороны: Силы ПВО сбили 32 беспилотника ВСУ над пятью регионами России

В ночь на среду, 11 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили свыше 30 беспилотников по России. О резком снижении интенсивности попыток атак противника на Россию сообщило Минобороны в Telegram-канале.

По информации ведомства, всего средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 32 украинских беспилотников над пятью регионами России и Черным морем. Попытки атаки были предприняты в период с 20:00 10 июня по московскому времени до 7:00 11 июня.

Больше всего дронов — 16 — сбили над Воронежской областью. Еще 8 перехватили над Курской, 5 – над Тамбовской, 2 — над Ростовской, по одному — над Черным морем и Крымом. Других данных о ситуации в ведомстве не привели.

Прошлой ночью, 10 июня, ВСУ выпустили по России 102 беспилотника. Их сбили над 12 регионами России, в том числе над Ленинградской, Смоленской областями, а также над Крымом и Московским регионом.