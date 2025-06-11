Командующий Сухопутными войсками ВСУ покинул пост

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Драпатый покинул пост

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-майор Драпатый покинул свой пост. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Завершил полугодовую работу на должности командующего Сухопутными войсками. (...) Это не финал. Это — переход к следующему этапу», — написал он.

По словам военнослужащего, на момент его назначения на пост командование находилось в состоянии стагнации. По его словам, за время работы он трудился над изменением этой системы. Кроме того, командующий подчеркнул, что Сухопутные войска продолжат изменяться и после его отставки.

1 июня стало известно о добровольном уходе Драпатого с поста командующего Сухопутными войсками ВСУ. Уже через несколько дней президент Украины Владимир Зеленский назначил его на новую должность.