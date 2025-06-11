Медведев о неудачах на ТБШ: Мы не так хороши, как Надаль, Джокович и Алькарас

Российский теннисист Даниил Медведев объяснил неудачные выступления на турнирах «Большого шлема» (ТБШ). Его слова приводит Univers Tennis в соцсети X.

«Мы не так хороши, как Федерер, Надаль, Джокович или Маррей, и пока не так хороши, как Синнер и Алькарас», — заявил Медведев. Он также выразил надежду на то, что игроки его поколения еще смогут взять титулы на ТБШ.

За последние десять лет игроки, родившиеся в 1990-х, выигрывали ТБШ только два раза. Австриец Доминик Тим и Медведев побеждали на US Open в 2020 и 2021 годах соответственно.

Наибольшего числа побед на ТБШ добился серб Новак Джокович (24). Испанец Рафаэль Надаль выигрывал эти турниры 22 раза, швейцарец Роджер Федерер — 20. В последних трех сезонах первенствует молодое поколение игроков — испанец Карлос Алькарас (5) и итальянец Янник Синнер (3).

