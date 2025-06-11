Монеты со дна моря подтвердили легенду о паруснике с сокровищами на миллиарды долларов

В Колумбии подтвердили обнаружение парусника с сокровищами на миллиарды долларов

Правительство Колумбии подтвердило, что на Карибах нашли испанский галеон «Сан-Хосе». Как пишет Live Science, он известен тем, что пошел ко дну с сокровищами на миллиарды долларов.

Колумбийские исследователи подробно изучили фотографии монет, лежащих на дне моря вокруг затонувшего парусника. Результаты проведенной работы они опубликовали в научном журнале Antiquity. Так, на одной стороне монет оказались Иерусалимский крест и щит с изображениями замков и львов. С другой стороны на них можно различить Геркулесовы столбы, возвышающиеся над волнами.

Рядом с судном также обнаружили макукины — серебряные монеты ручной чеканки, которые были основной валютой в испанских колониях. Это помогло ученым определить, что найденные монеты были отчеканены в 1707 году испанским монетным двором в Лиме (сейчас столица Перу). Это, по их мнению, подтвердило, что обнаруженный корабль является тем самым легендарным «Сан-Хосе».

В 1708 году испанский галеон возглавил экспедицию по перевозке сокровищ из Картахены в Европу. В то время шла Война за испанское наследство, в которой Британия и Испания были врагами. Британские военные корабли атаковали «Сан-Хосе». Запасы пороха на нем взорвались, и корабль затонул. Во время битвы он был нагружен 200 тоннами золота, серебра и драгоценных камней. Современная стоимость этого клада может достигать 17 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что ученый из Португалии обнаружил в водах страны сотни кораблей с сокровищами на борту. Он заявил, что среди них есть затонувший в 1859 году корабль Nossa Senhora do Rosário с 22 тоннами золота и серебра на борту.

