Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:29, 11 июня 2025Из жизни

Найдены сокровища на миллиарды долларов с легендарного затонувшего 300 лет назад корабля

На Карибах нашли сокровища на миллиарды долларов затонувшего 300 лет назад судна
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Didier Barriere Doleac / Shutterstock / Fotodom

У берегов Колумбии нашли 300-летние монеты, которые указали на местонахождение испанского галеона «Сан-Хосе». Как пишет Live Science, специалисты называют груз корабля одним из самых крупных кладов в истории.

Власти Колумбии отправили к затонувшему судну дистанционно управляемые лодки, чтобы сделать фотографии его груза. Так им и удалось рассмотреть золотые монеты, оставшиеся на борту. Их подробное изучение подтвердило, что на Карибах нашли легендарный корабль.

Испанский галеон «Сан-Хосе», возвращавшийся в Европу с серебром с боливийских рудников, пошел ко дну у берегов Колумбии в 1708 году. Специалисты оценивают стоимость сокровища, которые он перевозил, в миллиарды долларов.

Материалы по теме:
Серебро со дна морского Как устроен тайный мир искателей подводных сокровищ, где правят жулики, адвокаты и бухгалтеры
Серебро со дна морскогоКак устроен тайный мир искателей подводных сокровищ, где правят жулики, адвокаты и бухгалтеры
26 марта 2021
Сокровища дядюшки черта На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
Сокровища дядюшки чертаНа дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
14 июня 2019
Враг рода человеческого. Как удачливый пират ограбил главного богача в мире и чуть не погубил Британскую империю
Враг рода человеческого.Как удачливый пират ограбил главного богача в мире и чуть не погубил Британскую империю
13 августа 2021
Проклятое золото Инженер нашел на дне океана легендарное сокровище. Оно сломало ему жизнь
Проклятое золотоИнженер нашел на дне океана легендарное сокровище. Оно сломало ему жизнь
15 мая 2019

Судно обнаружило в 2015 году правительство Колумбии. Оно планирует извлечь часть артефактов для музея, чему противятся испанские власти. Они утверждают, что затонувший корабль принадлежит их флоту и, независимо от возраста, считается испанской собственностью.

Ранее сообщалось, что у берегов Ирландии найдены обломки британского судна, затонувшего загадочным образом в 1787 году. Оно перевозило дорогостоящие мраморные и бронзовые изделия, принадлежавшие ирландскому банкиру Джону Ла Тушу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия передала Украине первую тысячу тел бойцов ВСУ

    Обнаружен череп человека аномальной формы

    Миф о риске рака из-за популярного бытового электроприбора развенчали

    Российские войска нанесли комбинированный удар по пункту управления БПЛА ВСУ

    Российские войска развили наступление в Днепропетровской области

    В Минобороны сообщили об ударах по цехам производства беспилотников ВСУ

    Стало известно о продвижении российских войск в Сумской области

    На Украине мать убила дочь во время изгнания духов

    Загадочная пропажа туриста в диком заповеднике поставила спасательную группу в тупик

    В отношении обвиненного дочерью в домогательствах многоженца Сухова начали проверку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости