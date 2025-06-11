Найдены сокровища на миллиарды долларов с легендарного затонувшего 300 лет назад корабля

На Карибах нашли сокровища на миллиарды долларов затонувшего 300 лет назад судна

У берегов Колумбии нашли 300-летние монеты, которые указали на местонахождение испанского галеона «Сан-Хосе». Как пишет Live Science, специалисты называют груз корабля одним из самых крупных кладов в истории.

Власти Колумбии отправили к затонувшему судну дистанционно управляемые лодки, чтобы сделать фотографии его груза. Так им и удалось рассмотреть золотые монеты, оставшиеся на борту. Их подробное изучение подтвердило, что на Карибах нашли легендарный корабль.

Испанский галеон «Сан-Хосе», возвращавшийся в Европу с серебром с боливийских рудников, пошел ко дну у берегов Колумбии в 1708 году. Специалисты оценивают стоимость сокровища, которые он перевозил, в миллиарды долларов.

Судно обнаружило в 2015 году правительство Колумбии. Оно планирует извлечь часть артефактов для музея, чему противятся испанские власти. Они утверждают, что затонувший корабль принадлежит их флоту и, независимо от возраста, считается испанской собственностью.

Ранее сообщалось, что у берегов Ирландии найдены обломки британского судна, затонувшего загадочным образом в 1787 году. Оно перевозило дорогостоящие мраморные и бронзовые изделия, принадлежавшие ирландскому банкиру Джону Ла Тушу.