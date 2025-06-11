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19:11, 11 июня 2025Путешествия

Мужчина решил объехать все страны мира из-за психического расстройства и установил рекорд

CNN Travel: Турист объехал 195 признанных ООН стран и установил мировой рекорд
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: KCNA via Reuters

В борьбе с психическим расстройством мужчина решил объехать все страны мира и стал самым молодым рекордсменом. О своих поездках турист рассказал CNN Travel.

Американец Кэмерон Мофид к апрелю 2025 года посетил все 195 стран, признанных ООН, и установил мировой рекорд по версии платформы NomadMania. Мужчина признался, что с детства боролся с обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР), которое толкнуло его на поездки.

«Туризм стал для меня способом справиться с трудностями. Сначала путешествия помогали сбежать от болезни, а затем стали формой исцеления», — сообщил житель США. Неопределенность во время туров позволила ему отпустить постоянный контроль над бытовыми ситуациями, который характерен для ОКР.

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Мофид посетил около 100 стран во время многочисленных поездок по учебе и по работе в теннисной индустрии. Ему оставалось отправиться в ряд новых стран, в том числе небезопасных для жизни, например, в Йемен. В каждом месте он старался останавливаться на четыре дня и выбирал дешевые гостиницы, в которых иногда отсутствовали электричество и вода.

В возрасте 25 лет американец посетил последнюю страну в своем списке — ею стала Северная Корея. Путешественник принял участие в Пхеньянском международном марафоне. «Я стал самым молодым человеком, когда-либо посетившим каждую страну, и обогнал предыдущего рекордсмена на шесть недель», — отметил Мофид.

Однако, согласно списку NomadMania, 23-летний путешественник из Германии, возможно, уже побил его рекорд.

Ранее турист попал на международный марафон в Северной Корее и был потрясен тем, как много ему разрешили снимать для канала на YouTube. Мужчина стал одним из 200 участников забега, в котором соревновались представители более 40 стран.

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