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13:05, 11 июня 2025Путешествия

Мужчина в США выдал себя за бортпроводника и совершил более ста бесплатных полетов

Житель США выдал себя за бортпроводника и совершил более ста бесплатных полетов
Алина Черненко

Фото: Suhyeon Choi / Unsplash

Мужчина в США несколько лет выдавал себя за бортпроводника семи разных авиакомпаний и совершил более ста бесплатных полетов. Об этом сообщает CBS News.

Уточняется, что 5 июня 35-летнего жителя штата Флорида Тирона Александра признали виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи и незаконном проникновении в безопасную зону аэропорта под ложным предлогом. По словам прокуроров, американец использовал специальную программу, предназначенную для персонала авиакомпаний, для посадки на рейсы без оплаты в период с 2018 по 2024 год.

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В материалах суда говорится, что злоумышленник предоставил около 30 поддельных номеров бейджей сотрудников перевозчиков и ложные даты найма. Вынесение приговора назначено на 25 августа. По данным источника, Александру грозит до 30 лет тюрьмы.

Ранее в Германии женщина больше 15 лет жила в отелях бесплатно и попалась на мошенничестве. Туристка из Дюссельдорфа селилась в гостиницы на несколько дней и заявляла, что потеряла кредитную карту. Такой трюк она проделывала более ста раз.

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