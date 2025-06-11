Мужчина в США выдал себя за бортпроводника и совершил более ста бесплатных полетов

Житель США выдал себя за бортпроводника и совершил более ста бесплатных полетов

Мужчина в США несколько лет выдавал себя за бортпроводника семи разных авиакомпаний и совершил более ста бесплатных полетов. Об этом сообщает CBS News.

Уточняется, что 5 июня 35-летнего жителя штата Флорида Тирона Александра признали виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи и незаконном проникновении в безопасную зону аэропорта под ложным предлогом. По словам прокуроров, американец использовал специальную программу, предназначенную для персонала авиакомпаний, для посадки на рейсы без оплаты в период с 2018 по 2024 год.

В материалах суда говорится, что злоумышленник предоставил около 30 поддельных номеров бейджей сотрудников перевозчиков и ложные даты найма. Вынесение приговора назначено на 25 августа. По данным источника, Александру грозит до 30 лет тюрьмы.

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