Женщина смогла больше 100 раз пожить в отелях бесплатно и попалась на мошенничестве

Bild: В Германии женщина больше 15 лет жила в отелях бесплатно и попалась

В Германии женщина больше 15 лет жила в отелях бесплатно и попалась на мошенничестве. Об этом сообщило издание Bild.

58-летнюю нарушительницу задержали в городе Шверин. Туристка из Дюссельдорфа заселилась в отель на несколько дней и заявила, что потеряла кредитную карту. При этом ночь в гостинице стоила 500 евро (48 тысяч рублей).

Персонал заподозрил неладное и обратился в полицию. Выяснилось, что женщина на протяжении 15 лет жила в отелях и выселялась, не заплатив за проживание. Такой трюк она смогла провернуть более 100 раз. Немку арестовали, пока не уточняется, какое наказание ей грозит.

Ранее безбилетный пассажир Hainan Airlines незаметно пробрался в самолет и бесплатно долетел из Австрии в Китай. Весь рейс мужчина прятался в туалете.