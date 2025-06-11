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18:05, 11 июня 2025Мир

На Западе ответили на вопрос о планах Трампа выйти из переговоров по Украине

Стубб заявил, что не видит признаков выхода Трампа из переговоров по Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп не планирует выходить из переговоров по Украине и привержен процессу окончания конфликта. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью японскому телеканалу NHK.

«Я часто разговариваю с президентом Трампом по телефону, и нет никаких признаков того, что он отступит [от переговоров по Украине]», — отметил глава государства.

При этом Стубб добавил, что страны Европы будут требовать дальнейшего усиления санкционного давления против России. По его мнению, это якобы связано с урегулированием конфликта.

Ранее в МИД Финляндии вызвали российского дипломата из-за якобы нарушения финского воздушного пространство самолетом России. Также 26 мая МИД североевропейского государства вручил ноту протеста послу России в Хельсинки Павлу Кузнецову по этому же обвинению.

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