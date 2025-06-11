Названо место РПЛ в рейтинге футбольных чемпионатов

РПЛ заняла 23-е место в мировом рейтинге футбольных чемпионатов

Статистический портал Opta представил рейтинг футбольных чемпионатов. Он опубликован на сайте.

Список был составлен по итогам сезона на основании уровня выступающих в чемпионатах команд. РПЛ заняла в нем 23-е место.

Лидером мирового рейтинга футбольных чемпионатов стала Английская премьер-лига (АПЛ). Также в тройку сильнейших с одинаковыми показателями вошли итальянская Серия А и испанская Ла Лига.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российские клубы на мировой арене могут проводить только товарищеские матчи. Такие же ограничения наложены на национальную сборную.