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09:33, 11 июня 2025Спорт

Названо место РПЛ в рейтинге футбольных чемпионатов

РПЛ заняла 23-е место в мировом рейтинге футбольных чемпионатов
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Михаил Киреев / РИА Новости

Статистический портал Opta представил рейтинг футбольных чемпионатов. Он опубликован на сайте.

Список был составлен по итогам сезона на основании уровня выступающих в чемпионатах команд. РПЛ заняла в нем 23-е место.

Лидером мирового рейтинга футбольных чемпионатов стала Английская премьер-лига (АПЛ). Также в тройку сильнейших с одинаковыми показателями вошли итальянская Серия А и испанская Ла Лига.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российские клубы на мировой арене могут проводить только товарищеские матчи. Такие же ограничения наложены на национальную сборную.

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