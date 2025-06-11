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12:43, 11 июня 2025Силовые структуры

Оглашен приговор бывшему замглавы Минтранса за растрату 700 миллионов рублей

Суд дал 8 лет колонии экс-замглавы Минтранса РФ Токареву за растрату 700 млн руб
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Хорошевский суд / ТАСС

Басманный суд Москвы приговорил к 8 годам лишения свободы бывшего замглавы Минтранса России Владимира Токарева по уголовному делу о растрате 700 миллионов рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Аналогичное наказание получил второй фигурант дела — бывший руководитель «Группы компаний "Главстройинвест"» Александр Иванов.

По данным следствия, в 2016 году Токарев, являвшийся на тот момент первым заместителем гендиректора компании «СпецТрансСтрой», с помощью фиктивных договоров вывел со счетов организации более 700 миллионов рублей. Средства предназначались на реконструкцию железной дороги в Краснодарском крае.

О задержании Токарева сотрудниками ФСБ сообщалось 19 января 2022 года. Вторым фигурантом дела стал бывший глава компании «СпецТрансСтрой» Юрий Рейльян, арестованный осенью в Иркутске. Мошенничество было совершено при реализации проекта расширения транссибирских железных дорог.

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