39-летняя певица Ольга Бузова показала лицо без макияжа

Российская певица и телезвезда Ольга Бузова показала лицо без макияжа. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 24,5 миллиона подписчиков.

39-летняя знаменитость разместила кадр, где позировала в белом топе с растительным узором. Она заплела волосы в две косы, украсила уши несколькими серебристыми серьгами и надела очки с прозрачными линзами.

Также бывшая участница и ведущая реалити-шоу «Дом-2» отказалась от декоративной косметики, продемонстрировав естественную внешность.

В мае беременная блогерша и телеведущая Ида Галич показала лицо без макияжа во время болезни.