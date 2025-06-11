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13:24, 11 июня 2025Наука и техника

Отец Илона Маска во время визита в Москву восхитился одной вещью времен войны

Отец Маска Эррол восхитился в Москве простой и эффективной советской техникой
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Во время визита в Москву отец известного миллиардера и предпринимателя Илона Маска Эррол не только посетил «Форум будущего 2050», но и побывал на одном из предприятий военно-промышленного комплекса, где восхитился советским технологиями времен Великой Отечественной войны. На это обратил внимание «Царьград».

Маск-старший особенно интересовался устройством двигателя, который некогда выпускался здесь в дни боевых действий. Его в целом поразила советская техника того времени. При этом конкретики в том, что именно привлекло в ней бизнесмена, не было, однако, порассуждали журналисты, вероятно, речь шла об «образцах советской инженерной мысли, производившихся в ограниченных количествах, вручную и с максимальной точностью».

Авторы материала предположили, что отец создателя SpaceX оценил, как в советских деталях сочетаются простота и эффективность, так как сам является человеком с инженерным прошлым.

Ранее политолог Сергей Марков порассуждал, что визит в Москву отца Илона Маска не означает, что сам бизнесмен находится на стороне России.

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