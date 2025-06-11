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14:32, 11 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России объяснили важность передачи тел украинских военных Киеву

Депутат Новиков: Передача тел — важная часть соблюдения моральных норм
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Передача тел бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) Киеву — это важная часть соблюдения и сохранения моральных норм и принципов, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Так о важности обмена депутат высказался в разговоре с «Лентой.ру».

Передача тел в данном случае — это то событие, которое важно для пострадавших в ходе военных действий семей, для того чтобы они могли проститься со своими родными и близкими. Это важная составная часть соблюдения, сохранения неких моральных норм и принципов

Дмитрий Новиковпервый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

«Война — всегда очень тяжелое дело. Иногда она помогает людям отбросить все лишнее, мобилизоваться и сделать что-то очень важное. А иногда война расчеловечивает. Мы видели самые разные примеры войн, причем в совсем недалекой истории. И в данном случае очень важно, что наша страна эту работу по сохранению тел погибших украинских военных проводит и даже проявила настойчивость по возвращению этих тел», — заявил Новиков.

Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил о состоявшемся между Москвой и Киевом обмене телами. По его словам, Россия получила 27 тел участников специальной военной операции. Украина, в свою очередь, получила 1212 тел бойцов ВСУ.

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