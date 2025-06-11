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21:12, 11 июня 2025Наука и техника

Путин рассказал о современном оружии в ядерной триаде России

Путин: Доля современных образцов вооружений в ядерной триаде РФ составляет 95 %
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / via Global Look Press

Доля современных образцов вооружений в ядерной триаде России составляет 95 процентов. Это самый высокий показатель в мире, заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает Кремль.

«Доля современных вооружений в стратегических ядерных силах России составляет 95 процентов», — отметил он. По его словам, это «хороший показатель, по сути, это самый высокий из всех ядерных держав мира».

Об этом глава государства рассказал рассказал на совещании по госпрограмме вооружений. В частности, в ходе мероприятия он предложил проанализировать ее ключевые параметры.

По словам Путина, особое внимание в государственной программе вооружений РФ необходимо уделить ядерной триаде.

В апреле глава РФ рассказал, что морской компонент стратегических ядерных сил (СЯС) России полностью укомплектован современным оружием и техникой. Президент подчеркнул, что укрепление флота в сегменте ядерных сил — это одна из приоритетных задач.

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