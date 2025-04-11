Путин раскрыл долю современной техники морских ядерных сил

Путин: Доля современной техники морских СЯС составляет 100 процентов

Морской компонент стратегических ядерных сил (СЯС) России полностью укомплектован современным оружием и техникой. Долю современных изделий раскрыл глава государства Владимир Путин в ходе совещания по развитию Военно-морского флота (ВМФ), передает ТАСС.

Президент подчеркнул, что укрепление флота в сегменте ядерных сил — это одна из приоритетных задач. «В этой сфере, конечно, хочу отметить, что сейчас доля современных образцов вооружений и техники в морских стратегических ядерных силах составляет в России уже 100 процентов», — сказал он.

В марте главком ВМФ России Александр Моисеев сообщил, что подводные силы флота, которые являются одной из составляющих ядерной триады, оснащены всем спектром современного оружия, включая гиперзвуковые ракеты «Циркон».

В ноябре 2024 года командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев рассказал, что в боевом составе РВСН 88 процентов современных образцов ракетной техники.