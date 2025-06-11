Россиянка смастерила на продажу увлажнитель в виде Чернобыльской АЭС

Россиянка смастерила увлажнитель в виде Чернобыльской АЭС за 10 тысяч рублей

Россиянка Юлия Стерлягова смастерила на продажу увлажнитель в виде Чернобыльской атомной электростанции (АЭС). «Лента.ру» заметила соответствующий товар на одном из сайтов объявлений.

Так, покупателям предложили приобрести диораму с красной подсветкой и эффектом дыма, который носит функцию увлажнения. При этом уточняется, что в дополнение к предмету можно получить саркофаг за 1,5 тысячи рублей и рeактоp в рaзpезe за тысячу рублей. Стоимость увлажнителя составляет десять тысяч рублей.

Известно, что макет изготавливался на фотополимерном принтере из смолы серого цвета. По данным продавца, воссоздать можно модель любого размера по запросу.

В мае в России выставили на продажу Нюшу из «Смешариков» с тремя руками за миллион рублей.