Стала известна судьба выборов губернатора Курской области после одного решения ЦИК

Памфилова заявила, что выборы губернатора Курской области провести необходимо

Стала известна судьба выборов губернатора Курской области после одного решения Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Речь идет о переносе голосования в приграничных зонах, передает ТАСС.

Как заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, выборы главы российского региона провести необходимо, несмотря на принятое ранее решение.

«[В связи с этим решением] сразу возникнут наши некоторые оппоненты, которые, даже понимая ситуацию, начинают спекулировать, что выборы губернатора, [несмотря на перенос некоторых кампаний], будут проводиться. Да, выборы губернатора проводить целесообразно и даже необходимо в такой ситуации», — обозначила она.

По словам председателя ЦИК, возможность проголосовать для жителей будет обеспечена. В частности, будет использован опыт при проведении досрочных выборов губернатора в приграничье в 2024 году.

Заместитель председателя областной избирательной комиссии Евгений Черкашин сообщил, что в пунктах временного размещения откроют временные избирательные участки, а экстерриториальные избирательные участки будут открывать по согласованию с соседними регионами.

Ранее ЦИК отложил проведение выборов в 43 приграничных муниципалитетах Курской области из-за продолжающегося разминирования территорий. Сообщалось, что досрочные выборы губернатора региона должны состояться 14 сентября 2025 года.