Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:12, 11 июня 2025Мир

Стало известно об издевательствах израильских военных над Гретой Тунберг

Politico: ЦАХАЛ издевались над Гретой Тунберг после задержания судна
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: TT News Agency / Anders Wiklund / Reuters

Военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) издевались над шведской экоактивисткой Гретой Тунберг после задержания судна «Мадлин». Об этом заявил французский врач Батист Андре, его слова передает Politico.

«Несмотря на тот факт, что никаких актов физического насилия не было, я был свидетелем того, как израильские пограничники издевались над пассажирами судна и намеренно лишали их сна. В частности, это касалось Тунберг. Как только кто-то начинал засыпать, они специально включали музыку и танцевали», — заявил врач, находившейся на яхте.

По словам Андре, задержанные также испытывали «определенные трудности с доступом к еде и воде».

Ранее глава Минобороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что обязал ЦАХАЛ показать Грете Тунберг и задержанным с ней на судне соратников кадры нападения палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

9 июня Армия обороны Израиля перехватила в нейтральных водах судно «Мадлин» с Тунберг на борту. По словам команды корабля, они называют себя «флотилией свободы», которая отправлялась в сектор Газа с гуманитарной миссией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «В этом главная печаль». Почему НАТО исключает упоминания Украины из документов и с чем это связано?

    Россиян предупредили о проблемах со здоровьем из-за витамина D

    В Ереване заявили о застрявших в Грузии фурах с армянским коньяком

    Пять дронов ВСУ сбили над Россией за три часа

    Кэти Перри раскритиковали в сети из-за наряда медведя на прогулке

    Участник СВО спас семью из горящего дома во время отпуска

    Памятнику революционеру в российском городе неожиданно поменяли облик

    Для путешествующих самолетами россиян откроется уникальная возможность

    Российскую школьницу четыре часа не выпускали в туалет во время ОГЭ

    В Молдавии начали процесс объединения оппозиции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости