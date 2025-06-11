Стало известно об издевательствах израильских военных над Гретой Тунберг

Politico: ЦАХАЛ издевались над Гретой Тунберг после задержания судна

Военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) издевались над шведской экоактивисткой Гретой Тунберг после задержания судна «Мадлин». Об этом заявил французский врач Батист Андре, его слова передает Politico.

«Несмотря на тот факт, что никаких актов физического насилия не было, я был свидетелем того, как израильские пограничники издевались над пассажирами судна и намеренно лишали их сна. В частности, это касалось Тунберг. Как только кто-то начинал засыпать, они специально включали музыку и танцевали», — заявил врач, находившейся на яхте.

По словам Андре, задержанные также испытывали «определенные трудности с доступом к еде и воде».

Ранее глава Минобороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что обязал ЦАХАЛ показать Грете Тунберг и задержанным с ней на судне соратников кадры нападения палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

9 июня Армия обороны Израиля перехватила в нейтральных водах судно «Мадлин» с Тунберг на борту. По словам команды корабля, они называют себя «флотилией свободы», которая отправлялась в сектор Газа с гуманитарной миссией.