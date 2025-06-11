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12:57, 11 июня 2025Бывший СССРЭксклюзив

Военный объяснил смену тактики ВСУ в Сумской области

Военный эксперт Дандыкин: ВСУ перебрасывают операторов на опасные участки
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Смена тактики Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области может быть связана с назначением Роберта Бровди (Мадьяры) начальником войск беспилотной авиации, полагает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее оператор расчета беспилотника «Орлан-10» 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Уфа сообщил, что подразделения ВСУ используют большое количество дронов-камикадзе, чтобы помешать российским военным в наступлении на Сумскую область. При этом они не пытаются захватить объекты и опорные пункты.

Мадьяр, который считается на Украине самым крутым «беспилотчиком», стал командующим Силами беспилотных систем ВСУ и будет сейчас всячески пытаться себя проявить, рассказал военный эксперт.

«Они группировки самых опытных операторов беспилотников перебрасывают на наиболее опасные для них направления. Если где-то у нас намечается успех, допустим, прорыв обороны и так далее, они снимают большей частью не штурмовиков, потому что с резервами у них большие проблемы, а именно этих "беспилотчиков", чтобы с воздуха такими действиями, как говорил наш оператор, воздействовать на наше наступление путем уничтожения техники и живой силы. Это очевидно есть, это уже апробировано и проверяется. Мы это видим, знаем, противодействуем», — поделился Дандыкин.

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Мадьяр — матерый противник, однако очевидно, что преимущество ВСУ в беспилотных системах тает с каждым днем, отметил собеседник «Ленты.ру».

«Но тем не менее сейчас определенные проблемы есть, и они, конечно, сейчас будут ставить перед нами, может быть, какие-то все новые и новые проблемы, но очевидно одно — что таких проблем становится меньше, на все про все их уже объективно не хватает. Может быть, беспилотников будет много, но опытных операторов беспилотников становится меньше. Это штучный товар», — заключил эксперт.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая сообщила, что быстрое отступление ВСУ в Сумской области вызвано попыткой командования и местных властей скрыть слабую подготовку обороны. По ее словам, это отступление — часть циничной схемы, организованной чиновниками и генералами.

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