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13:28, 11 июня 2025Мир

Трамп высказался о примирении с Маском

Трамп заявил, что не исключает примирение с Маском
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает примирения с американским миллиардером Илоном Маском, с которым они поссорились 5 июня. Об этом сообщает газета The New York Post (NYP).

«Наверное, я бы мог», — предположил глава государства, говоря о возможном примирении.

Трамп подчеркнул, что он не держит обиды на Маска. Он уточнил, что его скорее удивила гневная реакция миллиардера на продвигаемый законопроект о бюджете. «Я думаю, что он чувствует себя очень плохо из-за того, что сказал это, на самом деле», — резюмировал глава государства.

Ранее Маск выразил сожаление из-за опубликованных им в интернете постов о Трампе. По его словам, их словесная перепалка в социальных сетях зашла «слишком далеко».

8 июня газета The Washington Post сообщила, что американский лидер запретил вице-президенту США Джею Ди Вэнсу критиковать Илона Маска, чтобы «не сжигать мосты». По данным издания, глава Белого дома посоветовал своему заместителю «быть дипломатичным в том, как он ведет себя публично».

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