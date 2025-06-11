Трамп высказался о примирении с Маском

Трамп заявил, что не исключает примирение с Маском

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает примирения с американским миллиардером Илоном Маском, с которым они поссорились 5 июня. Об этом сообщает газета The New York Post (NYP).

«Наверное, я бы мог», — предположил глава государства, говоря о возможном примирении.

Трамп подчеркнул, что он не держит обиды на Маска. Он уточнил, что его скорее удивила гневная реакция миллиардера на продвигаемый законопроект о бюджете. «Я думаю, что он чувствует себя очень плохо из-за того, что сказал это, на самом деле», — резюмировал глава государства.

Ранее Маск выразил сожаление из-за опубликованных им в интернете постов о Трампе. По его словам, их словесная перепалка в социальных сетях зашла «слишком далеко».

8 июня газета The Washington Post сообщила, что американский лидер запретил вице-президенту США Джею Ди Вэнсу критиковать Илона Маска, чтобы «не сжигать мосты». По данным издания, глава Белого дома посоветовал своему заместителю «быть дипломатичным в том, как он ведет себя публично».

