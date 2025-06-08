WP: Трамп запретил Вэнсу критиковать Маска, чтобы не сжигать мосты

Президент США Дональд Трамп запретил вице-президенту Джей Ди Вэнсу критиковать предпринимателя Илона Маска, чтобы не сжигать мосты. Об этом сообщает издание The Washington Post (WP).

Утверждается, что глава государства посоветовал Вэнсу «быть дипломатичным в том, как он ведет себя публично», имея ввиду высказывания в социальных сетях по поводу Маска и его недавней ссоры с Трампом.

«Трамп не хотел, чтобы резкий ответ Вэнса обострил ситуацию — стратегия, которая оставляла возможность для того, чтобы вновь навести мосты», — пишет газета.

Ранее Илон Маск опубликовал загадочный пост на своей странице в социальной сети X. «Наиболее вероятен самый занимательный исход», — написал бизнесмен, не уточнив, о чем именно идет речь.