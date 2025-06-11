«Это зашло слишком далеко». Маск извинился перед Трампом за свои нападки. Могут ли они вновь стать союзниками?

Маск в соцсети X извинился перед Трампом за свои нападки

Американский бизнесмен Илон Маск выразил сожаление из-за опубликованных им в интернете постов о президенте США Дональде Трампе. Об этом предприниматель написал в социальной сети X.

Я сожалею о нескольких своих постах про президента Трампа, опубликованных на прошлой неделе. Это зашло слишком далеко Илон Маск американский предприниматель

Вероятно, Маск имел в виду пост от 5 июня, в котором он пригрозил Трампу публикацией файлов о возможном соучастии в деле против миллиардера Джеффри Эпштейна. Тот был обвинен в организации проституции и осужден за изнасилование несовершеннолетней, а позже найден повешенным в одиночной камере.

Уже 7 июня Маск удалил свой пост, где грозил президенту «файлами Эпштейна».

Фото: Carlos Barria / Reuters

В чем суть конфликта Трампа и Маска?

Первая трещина в отношениях двух миллиардеров появилась в апреле. Тогда Трамп ввел пошлины против большей части мира, а Маск призывал отказаться от них и пойти на компромисс с Китаем и Европейским союзом.

Тогда Трамп ввел пошлины против большей части мира, а Маск призывал отказаться от них и пойти на компромисс с Китаем и Европейским союзом. 7 апреля Маск позволил себе жесткие высказывания о советнике по торговле Питере Наварро. Он является одним из самых близких к Трампу людей в обеих администрациях.

Он является одним из самых близких к Трампу людей в обеих администрациях. В конце мая стало известно, что миллиардер покинет пост главы Департамента государственной эффективности США (DOGE). Причиной решения назывались проблемы в бизнесе и финансовое состояние его корпораций.

Причиной решения назывались проблемы в бизнесе и финансовое состояние его корпораций. Тогда же появились слухи о серьезных разногласиях Трампа и Маска. Камнем преткновения стал «Большой и прекрасный законопроект», который резко повышал государственные расходы. Глава DOGE это воспринял как полное перечеркивание всей его работы.

Камнем преткновения стал «Большой и прекрасный законопроект», который резко повышал государственные расходы. Глава DOGE это воспринял как полное перечеркивание всей его работы. 31 мая Трамп внезапно объявил об отзыве кандидатуры на пост руководителя НАСА Джареда Айзекмана. Он был одним из сподвижников Маска и тесно связан с ним.

Он был одним из сподвижников Маска и тесно связан с ним. 3 июня Маск впервые раскритиковал администрацию Трампа. Он назвал продвигаемый президентом законопроект мерзостью и призвал конгрессменов голосовать против него.

Он назвал продвигаемый президентом законопроект мерзостью и призвал конгрессменов голосовать против него. 4 июня портал Axios публикует данные о ненависти к Маску со стороны многих крупных функционеров Республиканской партии и сторонников Трампа. Они считали будущий конфликт очевидным.

Они считали будущий конфликт очевидным. 5 июня конфликт Трампа и Маска вышел на поверхность. Трамп в прямом эфире заявляет о разочаровании Маском. Бизнесмен в ответ заявляет, что политик проиграл бы выборы 2024 года без его помощи.

Трамп в прямом эфире заявляет о разочаровании Маском. Бизнесмен в ответ заявляет, что политик проиграл бы выборы 2024 года без его помощи. В ответ Трамп предлагает полностью отказаться от субсидий на контракты с компаниями Маска, включая SpaceX и Starlink. После президент сказал, что его бывший союзник и вовсе «сошел с ума».

После президент сказал, что его бывший союзник и вовсе «сошел с ума». Маск пообещал Трампу «бомбу». В частности, он пригрозил публикацией файлов по делу Эпштейна. После он поддержал идею об импичменте Трампу и передаче власти вице-президенту Джею Ди Вэнсу.

В частности, он пригрозил публикацией файлов по делу Эпштейна. После он поддержал идею об импичменте Трампу и передаче власти вице-президенту Джею Ди Вэнсу. 6 июня между двумя миллиардерами должен был состояться примирительный телефонный разговор. Однако, по данным журнала Politico, Маск перешел «красную линию» угрозами публикаций «файлов Эпштейна» и окончательно разочаровал Трампа.

Как Трамп и Маск пытались разрядить обстановку после ссоры?

8 июня газета The Washington Post (WP) сообщала, что Трамп запретил вице-президенту Джей Ди Вэнсу критиковать Маска, чтобы «не сжигать мосты».

Предполагается, что хозяин Белого дома посоветовал своему заместителю «быть дипломатичным в том, как он ведет себя публично», подразумевая высказывания в социальных сетях по поводу Маска и ругани с ним.

«Трамп не хотел, чтобы резкий ответ Вэнса обострил ситуацию — стратегия, которая оставляла возможность для того, чтобы вновь навести мосты», — резюмируют авторы материала со ссылкой на источники.

На фоне спокойной реакции Трампа Маск начал постепенно менять свою риторику. 9 июня он с самоиронией высказался о своих словах и конфликте с президентом Соединенных Штатов.

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В тот же день Маск впервые после перепалки начал соглашаться с действиями Трампа. В частности, он поддержал призыв президента к губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому извиниться за то, что тот допустил миграционный кризис в штате и начало бунтов нелегальных мигрантов.

Бизнесмен в ответ опубликовал скриншот этого поста, не сопроводив его комментариями. До этого предприниматель также сделал репост скриншота другого сообщения Трампа, в котором тот заявил, что поручил силовым органам восстановить правопорядок в Лос-Анджелесе.

Фото: Alex Brandon / AP

Трамп допустил примирение с Маском

11 июня Трамп и вовсе заявил, что не исключает примирение с Маском и не держит на него обиды за ссору.

«Послушайте, у меня нет никаких обид. Я был действительно удивлен, что это произошло. Он пошел против законопроекта, который феноменален. (...) Он просто — я думаю, что он чувствует себя очень плохо из-за того, что сказал это, на самом деле», — ответил глава государства.

При этом бравшая интервью у Трампа журналистка Миранда Девайн предположила, что он с Маском ведет себя «немного как отец».

Извинительный «Твиттер»

Как отмечает газета The Guardian, Маск может в скором времени «преклониться» перед Трампом и признать себя проигравшим.

Главной причиной называются финансовые убытки, которые понес самый богатый человек мира на фоне конфликта с главой государства.

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Кроме того, по мнению авторов материала, Маск может признать бессмысленность борьбы с Трампом.

Хотя он пригрозил ранее республиканцам и демократам созданием некоей «третьей партии», миллиардер не имеет высокого рейтинга и непопулярен среди американцев. А его резкие высказывания и вовсе оттолкнули от него многих демократов, которые потенциально могли объединиться с ним против Трампа.