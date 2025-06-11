Американский бизнесмен Илон Маск выразил сожаление из-за опубликованных им в интернете постов о президенте США Дональде Трампе. Об этом предприниматель написал в социальной сети X.
Я сожалею о нескольких своих постах про президента Трампа, опубликованных на прошлой неделе. Это зашло слишком далеко
Вероятно, Маск имел в виду пост от 5 июня, в котором он пригрозил Трампу публикацией файлов о возможном соучастии в деле против миллиардера Джеффри Эпштейна. Тот был обвинен в организации проституции и осужден за изнасилование несовершеннолетней, а позже найден повешенным в одиночной камере.
Уже 7 июня Маск удалил свой пост, где грозил президенту «файлами Эпштейна».
В чем суть конфликта Трампа и Маска?
- Первая трещина в отношениях двух миллиардеров появилась в апреле. Тогда Трамп ввел пошлины против большей части мира, а Маск призывал отказаться от них и пойти на компромисс с Китаем и Европейским союзом.
- 7 апреля Маск позволил себе жесткие высказывания о советнике по торговле Питере Наварро. Он является одним из самых близких к Трампу людей в обеих администрациях.
- В конце мая стало известно, что миллиардер покинет пост главы Департамента государственной эффективности США (DOGE). Причиной решения назывались проблемы в бизнесе и финансовое состояние его корпораций.
- Тогда же появились слухи о серьезных разногласиях Трампа и Маска. Камнем преткновения стал «Большой и прекрасный законопроект», который резко повышал государственные расходы. Глава DOGE это воспринял как полное перечеркивание всей его работы.
- 31 мая Трамп внезапно объявил об отзыве кандидатуры на пост руководителя НАСА Джареда Айзекмана. Он был одним из сподвижников Маска и тесно связан с ним.
- 3 июня Маск впервые раскритиковал администрацию Трампа. Он назвал продвигаемый президентом законопроект мерзостью и призвал конгрессменов голосовать против него.
- 4 июня портал Axios публикует данные о ненависти к Маску со стороны многих крупных функционеров Республиканской партии и сторонников Трампа. Они считали будущий конфликт очевидным.
- 5 июня конфликт Трампа и Маска вышел на поверхность. Трамп в прямом эфире заявляет о разочаровании Маском. Бизнесмен в ответ заявляет, что политик проиграл бы выборы 2024 года без его помощи.
- В ответ Трамп предлагает полностью отказаться от субсидий на контракты с компаниями Маска, включая SpaceX и Starlink. После президент сказал, что его бывший союзник и вовсе «сошел с ума».
- Маск пообещал Трампу «бомбу». В частности, он пригрозил публикацией файлов по делу Эпштейна. После он поддержал идею об импичменте Трампу и передаче власти вице-президенту Джею Ди Вэнсу.
- 6 июня между двумя миллиардерами должен был состояться примирительный телефонный разговор. Однако, по данным журнала Politico, Маск перешел «красную линию» угрозами публикаций «файлов Эпштейна» и окончательно разочаровал Трампа.
Как Трамп и Маск пытались разрядить обстановку после ссоры?
8 июня газета The Washington Post (WP) сообщала, что Трамп запретил вице-президенту Джей Ди Вэнсу критиковать Маска, чтобы «не сжигать мосты».
Предполагается, что хозяин Белого дома посоветовал своему заместителю «быть дипломатичным в том, как он ведет себя публично», подразумевая высказывания в социальных сетях по поводу Маска и ругани с ним.
«Трамп не хотел, чтобы резкий ответ Вэнса обострил ситуацию — стратегия, которая оставляла возможность для того, чтобы вновь навести мосты», — резюмируют авторы материала со ссылкой на источники.
На фоне спокойной реакции Трампа Маск начал постепенно менять свою риторику. 9 июня он с самоиронией высказался о своих словах и конфликте с президентом Соединенных Штатов.
Возмутительно, сколько очерняющих меня заявлений было сделано, особенно лично мной
В тот же день Маск впервые после перепалки начал соглашаться с действиями Трампа. В частности, он поддержал призыв президента к губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому извиниться за то, что тот допустил миграционный кризис в штате и начало бунтов нелегальных мигрантов.
Бизнесмен в ответ опубликовал скриншот этого поста, не сопроводив его комментариями. До этого предприниматель также сделал репост скриншота другого сообщения Трампа, в котором тот заявил, что поручил силовым органам восстановить правопорядок в Лос-Анджелесе.
Трамп допустил примирение с Маском
11 июня Трамп и вовсе заявил, что не исключает примирение с Маском и не держит на него обиды за ссору.
«Послушайте, у меня нет никаких обид. Я был действительно удивлен, что это произошло. Он пошел против законопроекта, который феноменален. (...) Он просто — я думаю, что он чувствует себя очень плохо из-за того, что сказал это, на самом деле», — ответил глава государства.
При этом бравшая интервью у Трампа журналистка Миранда Девайн предположила, что он с Маском ведет себя «немного как отец».
Извинительный «Твиттер»
Как отмечает газета The Guardian, Маск может в скором времени «преклониться» перед Трампом и признать себя проигравшим.
Главной причиной называются финансовые убытки, которые понес самый богатый человек мира на фоне конфликта с главой государства.
потерял Илон Маск после конфликта с Трампом
Кроме того, по мнению авторов материала, Маск может признать бессмысленность борьбы с Трампом.
Хотя он пригрозил ранее республиканцам и демократам созданием некоей «третьей партии», миллиардер не имеет высокого рейтинга и непопулярен среди американцев. А его резкие высказывания и вовсе оттолкнули от него многих демократов, которые потенциально могли объединиться с ним против Трампа.