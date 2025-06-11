Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:34, 11 июня 2025Бывший СССР

В МИД России сделали заявление о передаче Украине тел бойцов ВСУ

Захарова: Россия готова передать Украине 6 тысяч тел бойцов ВСУ
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Россия готова передать Украине 6 тысяч тел бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Россия находится в полной готовности выполнить достигнутые в Стамбуле договоренности, рассчитываем на такой же подход украинской стороны», — отметила дипломат.

Утром 11 июня Захарова обвинила Украину в отказе забирать тела солдат ВСУ. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства России, Киев сделал это с издевательством и глумлением над своими бойцами.

Позднее на Украине сообщили, что Россия передала тела 1212 бойцов ВСУ. Информацию об этом подтвердили в координационном штабе по вопросам обращения с пленными при Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия передала Украине первую тысячу тел бойцов ВСУ

    Военный объяснил смену тактики ВСУ в Сумской области

    Крупные города России попали в зону риска из-за нераспроданного жилья. Что это значит?

    В Кремле раскрыли детали нового раунда консультаций России и США

    Захарова обвинила МАГАТЭ в отказе называть Украину виновной в создании угроз ЗАЭС

    В России ответили на заявление США о близости мира к ядерному уничтожению

    Россиянка получила суровый приговор за банковские переводы

    В России нашли способ нанести серьезный удар Украине

    Монеты со дна моря подтвердили легенду о паруснике с сокровищами на миллиарды долларов

    Бесполезных России иностранцев предложили депортировать из страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости