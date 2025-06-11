Шлепченко: Нужно оставить Украину без света

Если Россия хочет нанести действительно серьезный ущерб противнику, нужно оставить Украину без света. Такой способ ослабить Киев предложил военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко.

Он рекомендовал уничтожить подстанции, которые передают вырабатываемую АЭС электроэнергию в сети. Так военные возможности Украины будут существенно ограничены, но при этом будет минимизирован риск того, что пострадает мирное население.

Ранее руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов объяснил, что Россия бережет баллистические ракеты средней дальности «Орешник» для будущих ударов. Он напомнил, что при использовании «Орешника» Москва должна уведомлять Вашингтон, чтобы у США не сработала система предупреждения о ракетном нападении. При этом Киев может получить от Соединенных Штатов информацию о готовящемся ударе.

Помощник президента РФ Владимир Мединский между тем отмечал, что после атак Украины по территории России граждане требуют более жестоких действий в отношении Киева, вплоть до удара «Орешником» по крупнейшим городам республики.

