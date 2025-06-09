В России объяснили отсутствие ударов «Орешником» по Украине

Военный эксперт Михайлов: Россия бережет «Орешник» для будущих ударов

Россия бережет баллистические ракеты средней дальности «Орешник» для будущих ударов. Так на вопрос, почему Вооруженные силы (ВС РФ) не ударили «Орешником» в ответ на операцию «Паутина» ответил руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Его слова приводит RTVI.

Он напомнил, что при использовании «Орешника» Москва должна уведомлять Вашингтон, чтобы у США не сработала система предупреждения о ракетном нападении. При этом Киев может получить от Соединенных Штатов информацию о готовящемся ударе.

Помимо того, применение «Орешника» на данный момент нецелесообразно. Эксперт допустил, что спецоперация на Украине может перерасти в глобальное противостояние, в котором использование комплекса может оказаться необходимым.

«Может, не сегодня завтра придется задействовать более широкий потенциал наших вооружений. Поэтому "Орешник" прибережем для крупных наступательных операций. Мы пока их не проводим, пока не берем Киев, не берем Одессу, тем более не наступаем на европейские страны», — заключил Михайлов.

1 июня несколько российских регионов были атакованы дронами Вооруженных сил Украины. Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, причем Сибирь была атакована впервые. Беспилотники на территории регионов завезли в фурах, из которых и вылетали БПЛА.