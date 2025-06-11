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09:01, 11 июня 2025Россия

В российском городе рабочий нашел мумию на чердаке дома

78.ru: В Петербурге рабочий нашел мумифицированное тело на чердаке дома
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Санкт-Петербурге рабочий нашел мумифицированное тело на чердаке дома в Приморском районе, об этом стало известно 78.ru.

По данным российского телеканала, 59-летний сотрудник опечатывал двери и обнаружил одну из них открытой. Горожанин почувствовал трупный запах и вызвал полицейских.

Предположительно, обнаруженного человека не стало около полугода назад. Его личность еще предстоит установить.

По факту происшествия начали проводить проверку.

Ранее сообщалось, что человеческие останки нашли на стройке Санкт-Петербургского университета (СПбГУ) на Васильевском острове.

До этого в районе Южное Бутово в Москве в коллекторе обнаружили разложившееся тело.

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